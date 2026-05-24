Menor de edad que conducía un mototaxi es atacado a metros de su vivienda

El fallecido vivía a escasos metros de donde fue asesinado.
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Vecinos del barrio La Línea, zona 3 de Sanarate, se sorprendieron al escuchar varias detonaciones de arma de fuego durante la tarde de este domingo. Al salir a inspeccionar, localizaron a Lusvin Omar Orellana García, de 17 años, quien era piloto de un mototaxi.
Tras varios llamados de auxilio, al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales, quienes evaluaron al joven y determinaron que ya no contaba con signos vitales.
A la escena llegó Nohemí Mateo, quien entre lágrimas reconoció el cuerpo de su pareja e indicó desconocer los motivos del hecho, asegurando que vivían a pocos metros de donde lo atacaron.
Agentes policiacos acordonaron el área, mientras investigadores del Ministerio Público, recaban evidencias para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.