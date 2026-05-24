La fiesta de Municipal en El Trébol para festejar la corona número 33 con su gente

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Después de conquistar la corona número 33 de su historia, Municipal llegó al estadio El Trébol para presentar el nuevo trofeo a su público y festejar junto a ellos tras una fase final de ensueño, que culminó con los rojos en el trono de la Liga Nacional.

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En la casa escarlata, la fiesta fue de principio a fin. La afición respondió como si de una nueva final se tratara, pues los graderíos del recinto deportivo se llenaron en su totalidad y no dejaron de mostrar su apoyo en ningún momento.

Uno a uno, los futbolistas fueron presentados para que ingresaran a la gramilla a recibir sus respectivos aplausos, pero algunos se llevaron el foco de las ovaciones. José el "Caballo" Morales, Cristian "Cheka" Hernández y Braulio Linares fueron los más aclamados por los seguidores ediles.

También tuvo su momento el técnico Mario Acevedo, muy criticado en sus primeros meses, y tras caer en la final del torneo pasado, pero que vivió un momento de armonía con la fanaticada roja, que le recompensó el trabajo con palmas y cánticos, algo que el niracagüense agradeció.

El meta Linares incluso tuvo el gesto de acercarle el trofeo a los aficionados para que pudieran tocarlo, pues algunos de ellos terminaron por meterse a la cancha para celebrar, aunque esto provocó que no se realizara todo como estaba planeado. Eso sí, sin problema alguno, todo era paz, todo era fiesta.