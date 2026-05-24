¡Imparable! Kimi Antonelli conquista el GP de Canadá y domina en la Fórmula 1

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El italiano Kimi Antonelli sigue consolidándose como la gran sensación de la temporada 2026 de la Fórmula 1 luego de conquistar este domingo el Gran Premio de Canadá, disputado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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El joven piloto de Mercedes, de apenas 19 años, alcanzó su cuarta victoria consecutiva tras imponerse en una carrera marcada por la tensión dentro de la escudería alemana. Antonelli aprovechó el abandono de su compañero George Russell, quien sufrió problemas mecánicos cuando lideraba la prueba.

Con este triunfo, el italiano amplió su ventaja en el campeonato mundial y continúa firmando un inicio histórico, luego de sus victorias previas en China, Japón y Miami.

KIMI ANTONELLI WINS IN MONTREAL!!



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El británico Lewis Hamilton, al volante de Ferrari, terminó en la segunda posición, mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio en una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Russell, que había conseguido la pole position y venía protagonizando una intensa batalla con Antonelli durante el fin de semana, abandonó en la vuelta 30 tras un fallo en su monoplaza, resultado que lo dejó más rezagado en la clasificación general.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto volvió a sumar puntos para Alpine al finalizar en la sexta posición, su mejor resultado del año.

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Decepción de Norris

Tampoco tuvo suerte el vigente campeón del mundo, Lando Norris, ni su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri (11o.).

Tras lanzarse a la cabeza en la salida, al monarca lo llamaron pronto a boxes para cambiar los neumáticos de su monoplaza papaya, antes de volver a entrar por otro problema con las gomas.

En la vuelta 39, el británico se detuvo al borde de la pista con una posible rotura de la caja de cambios y dio por terminada su carrera.

La Fórmula 1 continuará su calendario con el tradicional Gran Premio de Mónaco, programado para el 7 de junio.