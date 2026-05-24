¡Nublado y con posibles lluvias! Así estará el clima este lunes 25 de mayo

Pese al cielo nublado y las lluvias, las temperaturas altas podrían permanecer.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que para este lunes 25 de mayo se prevén tormentas y lluvias en territorio nacional, debido a una onda del Este que pasará por Guatemala.
Según el reporte, para la madrugada y el amanecer del último lunes de mayo, se esperan posibles nublados del sur al centro del país. Mientras que en Occidente, Oriente y algunas zonas del Norte podrían generarse lloviznas con actividad eléctrica del sur al centro.
A pesar de las precipitaciones, las temperaturas elevadas continuarán en el país.
En jurisdicción del Norte y Caribe, se espera nubosidad dispersa, e incluso, lluvias muy locales y de corta duración.
En horas de la tarde y noche se podrían generar tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.
Las autoridades solicitan a la población mantenerse atentos por la posibilidad de crecidas de ríos o inundaciones.