¡Nublado y con posibles lluvias! Así estará el clima este lunes 25 de mayo

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Pese al cielo nublado y las lluvias, las temperaturas altas podrían permanecer.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que para este lunes 25 de mayo se prevén tormentas y lluvias en territorio nacional, debido a una onda del Este que pasará por Guatemala.

Según el reporte, para la madrugada y el amanecer del último lunes de mayo, se esperan posibles nublados del sur al centro del país. Mientras que en Occidente, Oriente y algunas zonas del Norte podrían generarse lloviznas con actividad eléctrica del sur al centro.

A pesar de las precipitaciones, las temperaturas elevadas continuarán en el país.

En algunos puntos del país podría caer granizo mientras que en otros lugares podrán presentarse lluvias con actividad eléctrica. (Foto: Shutterstock)

En jurisdicción del Norte y Caribe, se espera nubosidad dispersa, e incluso, lluvias muy locales y de corta duración.

En horas de la tarde y noche se podrían generar tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

Las autoridades solicitan a la población mantenerse atentos por la posibilidad de crecidas de ríos o inundaciones.