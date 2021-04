En medio de una crisis provocada por la llegada de cientos de adultos mayores a los centros de vacunación contra el Covid-19, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) continuará este Sábado de Gloria con el proceso de vacunación en la Fase 1.

Sin embargo, todos los adultos mayores que llegaron este Viernes Santo a realizar cola desde las primeras horas de la mañana recibieron una contraseña que les permitirá ser vacunados mañana sábado y el domingo, informaron autoridades de Salud.

No se atenderá a ninguna persona que no lleve contraseña, debido a que la Fase 1 aún no ha concluido y se prevé que la siguiente etapa, que contempla a los adultos mayores de 70 años inicie la segunda quincena de abril.

Caos y descontrol

Este Viernes Santo los centros estaban preparados para continuar con la aplicación del medicamento. Varios trabajadores de asilos y otros sectores contemplados en el Plan de Vacunación estaban citados desde la 7 de la mañana.

Sin embargo, los médicos y las enfermeras que fueron sorprendidos por cientos de adultos mayores que llegaron a los centros de vacunación y comenzaron a hacer cola desde las primeras horas de este 2 de abril.

Las citas programadas fueron suspendidas. Cientos de trabajadores de asilos, funerarias, bomberos médicos privados y paramédicos fueron regresados a sus hogares y sus citas fueron reprogramadas para la próxima semana.

El director general de Servicios de Salud, Eliú Mazariegos, explicó que aún no se ha convocado a los adultos mayores, porque siguen en la Fase 1 de vacunación, pero se aplicó el medicamento a varias personas que llegaron desde el Jueves Santo.

"A partir de ayer (1 de abril) comenzamos a ver que adultos mayores comenzaron a venir, cuando identificamos que estaban haciendo cola, se tomó la decisión de vacunar a los que ya estaban aquí para que no regresaran a sus hogares", detalló en una entrevista a una radio local.

A eso de las 16 horas, los centros de vacunación fueron cerrados, pese a que Mazariegos indicó que vacunarían a 400 adultos mayores. Muchas personas quedaron afuera, pero, de acuerdo con las autoridades de Salud recibieron una contraseña con la que podrán vacunarse sábado o domingo.

Las críticas fueron diversas. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo provisional para que el presidente Alejandro Giammattei y el MSPAS garanticen la vacuna a los adultos mayores, debido a las aglomeraciones que se registraron este Viernes Santo en los centros.

En tanto, la Fase 2 se tiene programada para mediados de abril, para lo cual se requiere que previo a asistir a los centros se llene un formulario, el cual será dado a conocer por las autoridades de Salud cuando inicie esa etapa.