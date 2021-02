Luego de que la FECI diera a conocer que este viernes se giraron órdenes de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), llevó a cabo la primera vuelta de elección para magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Pese a la captura y orden para aprehender a dos de los 15 candidatos para magistrados, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) realiza la elección y habrá resultados.

El presidente del Tribunal Electoral del CANG, Gustavo Galindo, explicó que no hay ninguna diferencia porque las personas que están siendo señaladas aún gozan de sus derechos para elegir y ser electos.

Este viernes 26 de febrero, fue capturado Luis Fernando Ruiz Ramírez y se emitió orden de aprehensión contra Estuardo Gálvez, por un caso que está llevando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Ambos son candidatos para magistrados titulares del CANG ante la CC.

"Es un tema complicado, porque a ninguna persona se le puede vedar el derecho de elegir y ser electos. Si bien hay noticias que circulan, no tenemos ninguna notificación oficial y nosotros no podemos investigar, porque no nos corresponde. Ellos gozan, como todos, del principio de inocencia", explicó Galindo.

Además, "aunque una persona sea capturada, mientras no haya una resolución judicial o alguna impugnación, la elección sigue en marcha".

Galindo explicó que, como Tribunal Electoral del CANG, tienen la obligación de trasladar los resultados de las votaciones, así como las impugnaciones y cualquier informe circunstanciado que solicite la Junta Directiva de esa institución y ello elevan el informe a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales donde ya se toman decisiones. "No es algo que el presiente de un Tribunal decida", detalló.

Sin embargo, subrayó que todos los resultados son "provisionales", si es que hay impugnaciones, recursos o notificaciones. "En materia electoral y jurídica es sabido que una resolución no esté firme, mientras no se resuelvan los medios de impugnación, pero eso ya se define en otras instancias", manifestó.

Gálvez y Ruiz no son los únicos que tendrían dificultades, según Galindo, al momento de iniciarse las elecciones ya habían impugnaciones contra los nueve aspirantes a magistrado titular y contra los seis que quieren ser suplentes.

"Esos son los que conocemos hasta el momento, seguramente vendrán más. Y como repito, los resultados son provisionales, mientras que no se resuelvan todos los procesos o impugnaciones", señaló.