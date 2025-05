¿Qué pasó con el partido político de Carlos Pineda?

-

Carlos Pineda avanza en la conformación de su nuevo partido político: Servir.

Luego de quedar fuera de las Elecciones Generales de 2023, el empresario y creador de contenido Carlos Pineda inició con el proceso para crear un nuevo partido político con el que, se presume, buscará la presidencia en 2027.

Se trata de la agrupación Servir, el cual quedó inscrito como Comité para la Constitución de Partidos Políticos el 31 de mayo de 2024, con un plazo de dos años para cumplir con todos los requisitos que lo habilitarían para participar en el próximo proceso electoral.

De acuerdo con el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Servir ha registrado hasta el 2 de abril, un total de 31,703 afiliados/adherentes, del mínimo que exige la ley y que podría ser de unos 30 mil adherentes.

OTRAS NOTICIAS: La propuesta del TSE para separar las elecciones de alcaldes con la de Presidente

Pero no sólo ha superado el posible mínimo de afiliados/adherentes, sino que este viernes 16 de mayo inició con las Asambleas Departamentales. Hasta ahora ha realizado dos de las catorce que se requieren, previo a realizar su Asamblea Nacional.

Las actividades se llevaron a cabo en Retalhuleu y en Suchitepéquez. Según Pineda, la idea es terminar, a más tardar, el próximo 25 de mayo.

Esto fue confirmado por la magistrada presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, quien indicó que Servir es el único Comité Pro Formación que ya inició con sus Asambleas.

El influencer sin redes

A pesar de que Carlos Pineda saltó a la fama como un creador de contenido, las actividades que lleva a cabo con la agrupación política no están siendo publicadas en las redes sociales.

"No lo hemos hecho porque no queremos publicitarnos. Todo mundo nos quiere bajar, no nos quieren dejar participar... yo no sé qué les he hecho", manifestó.

Sin embargo, compartió una fotografía de la Asamblea que se realizó en Retalhuleu, donde resalta la participación del exdiputado José Arturo Martínez Dell, quien durante su paso por el Congreso militó con el partido Todos, que dirige Felipe Alejos.

Ahora, Martínez Dell integra el Comité Ejecutivo Departamental de Retalhuleu en le partido político en formación de Carlos Pineda.

De izquierda a derecha, José Martínez Dell se ubica en la cuarta posición con una camisa gris y un pantalón de mezclilla. (Foto: Cortesía)

¿Con quienes está?

En redes sociales se ha afirmado que Pineda estaría impulsando a Javier Castillo Valenzuela, quien acompañó como vicepresidenciable de la Unión del Cambio Nacional (UCN) a Mario Estrada, quien se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos (EE.UU.) cumpliendo una condena tras declararse culpable de vínculos con el narcotráfico.

Mario Estrada y Javier Castillo en las elecciones de 2019. (Foto: Archivo/Soy502)

Carlos Pineda y Javier Castillo, se desconoce el contexto. (Foto: RRSS)

Sin embargo, Pineda afirmó que Castillo Valenzuela no lo acompañará en su nueva agrupación política y que las fotografías no corresponden a la actualidad.

TE INTERESA: Las empresas vinculadas a nueva red de corrupción en el Hospital San Juan De Dios

"Javier estaba en el partido del lápiz (Prosperidad Ciudadana) donde estuve la vez pasada. Aquel (Castillo) estuvo por Villa Nueva, pero después de que se lo volaron, intentamos hacer un movimiento político con ellos y fue un fracaso, entonces di las gracias y me retiré de todos ellos", dijo.

Pineda también ha sido relacionado en comentarios de las redes sociales con Nadia Castellanos, la abogada que denunció ante el Ministerio Público al secretario de Comunicación, Santiago Palomo, de censura.

Y, aunque aseguran que ella será candidata a diputada. No obstante, Pineda respondió: "Ni conozco a la muchacha esa, sólo porque salió con Erick Castillo en un video, aunque dicen que es muy pilas, pero no la conozco".

El abogado Erick Castillo fue quien acompañó a Pineda en la batalla legal para evitar que se le dejara fuera de las Elecciones Generales de 2023.

Publicaciones en las redes sociales vinculan a la abogada Nadia Castellanos, con Carlos Pineda. (Foto: Captura de pantalla)

En tanto, el político indicó que continúan con el desarrollo de las actividades para la conformación del partido político Servir, con miras a participar en las Elecciones Generales de 2027.