Pastor evangélico agrede a su esposa en vivo y sigue con prédica

Edson Araujo, un pastor de origen brasileño, agredió a su esposa mientras daba una prédica en vivo desde su residencia. La acción generó repudio en las redes sociales y pese a que el pastor se disculpó, las críticas en contra del líder religioso no mermaron.

En el video difundido en redes sociales se observa que antes de iniciar con su prédica, Araujo se molestó porque la cámara no estaba bien puesta, apenas inclinada. “Estoy harto, ... ¡Haz las cosas bien, imbécil!”, le gritó el pastor Edson Araujo a su esposa, Deborah, quien aparece en la imagen, pero se escucha un sonido similar a un golpe.

“Ordena bien el negocio”, reclamó Araujo, antes de volver a sentarse. Miró a la cámara y prosiguió con absoluta normalidad. “Acepten la paz del Señor”, dijo a sus fieles.

El repudio generalizado en redes sociales lo llevó a publicar un video a modo de disculpa. En la nueva publicación, Araujo habla mientras ella se mantiene en silencio, la mayor parte del tiempo cabizbaja.

“Ese día estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema”, indicó Araujo.

De acuerdo con la noticia publicada por Infoabe, La pareja lleva cuatro años de matrimonio, pero según el pastor nunca han tenido problemas, aunque la actitud de la mujer frente a la cámara parece dar otra idea.

El pastor publicó un video en el que pide disculpas a su esposa, pero ella nunca levantó la mirada durante la transmisión.

“Quiero aquí, de antemano, primero a Dios, quiero pedir públicamente mi perdón y el de mi esposa Deborah por mi actitud, mi error y mi fracaso. Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo”, resaltó.

*Con información de Infobae