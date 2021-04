"Luis Miguel, la serie": ¿Paola Montero es Paty Manterola?

Durante el tercer episodio de la serie de Luis Miguel se ve qué pasó con “El Sol” de México tras su encuentro con su hija Michelle Salas y sobre la rivalidad con Cristian Castro.

___

___

Una mujer llamada Paola Montero irrumpe en la serie como una pareja de Luis Miguel. La relación que tuvo con "El Sol" es pasional, sin embargo, en el episodio se revela que de esta relación se supo muy poco.

De acuerdo con el programa, Paola Montero era cantante y tuvo una participación en el grupo mexicano "Garibaldi", pero ¿quién será en la vida real?

Se sabe que Luis Miguel tuvo cercanía con Pilar Montenegro y Paty Manterola, ambas cantantes de Garibaldi. Entonces, en este episodio las personas comentaron al respecto en redes sociales porque no saben a quién hacían referencia.

Por un lado, todo indica que se trataba de Paty Manterola, ya que antes de que la cantante y actriz se casara con Xavier Ortiz, surgieron rumores acerca de que entre ella y Luis Miguel había "algo” más que una amistad.

Espero que sea la última vez que tenga que tuitear este nombre en mucho tiempo: Que es Bertha Patricia Manterola Carrión alias Paty Manterola. pic.twitter.com/lUCzNrglNz — Luisa Oceguera aka La Morra esa de los Hilos (@esadeloshilos) April 26, 2021

México tratando de distinguir las diferencias entre Paty Manterola y Pilar Montenegro: pic.twitter.com/OWG69RSacu — Amigobvio (@amigobvio) April 26, 2021

La entrevista

En una entrevista con Telemundo, Manterola habló sobre su relación con Luis Miguel.

“Luis Miguel me tiró toda la onda. Yo lo había conocido años atrás en el festival de Acapulco. Pero le dije ‘Perdóname, pero tengo novio’. Un año después de eso nos encontramos en el aeropuerto, justo cuando terminé con ‘Xavi’. El mánager de Luis Miguel me dijo que me quería saludar.

De inmediato intercambiaron teléfonos. y "Micky" la invito a salir. "Xavi y yo tuvimos muchas rupturas en nuestra historia y ahí pues siempre ‘Micky’ me hablaba y me decía ‘vamos a cenar, vamos a desayunar, vámonos a esto, vámonos a acá”, contó Manterola hace algunos años en televisión.