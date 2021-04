Paty Manterola se pronunció sobre el personaje que la vincula en "Luis Miguel, la serie"

La cantante y actriz ha sido vinculada con el personaje de "Paola", quien, según la serie, tuvo una relación amorosa con Luis Miguel.

_____

_____

Patricia Manterola se pronunció en sus redes sociales y dijo que esta personaje no la representa, lamentando "ser pintada" como se hizo en la biografía del cantante.

‘Muchos especularon que Paola Montero’ nuevo personaje interpretado por Fátima Molina podría ser Paty en la vida real. La actriz habló al respecto en un comunicado que escribió en su cuenta de Instagram.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”.

(Foto: Oficial)

“Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”.

"Por razones obvias, este tratamiento que se le da a dicho personaje afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Es claro que para que una historia de ficción funcione se necesita crear personajes antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@patriciamanterola)

La exintegrante de Garibaldi puntualizó los errores y aclaró las situaciones...

“Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado”.

"En fin, por la mujer íntegra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocen saben perfectamente quien soy en realidad. Pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo merecemos respeto", explicó.



Se dice que Fátima Molina, ‘Paola Montero’ tiene también algunos tintes de Daisy Fuentes, la modelo que enemistó a Cristian Castro y Luis Miguel, pues fue pareja de ambos, según detectaron los fans de la serie en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie)

Manterola creyó importante recalcar los momentos retratados que no fueron ciertos.

"Es alarmante cómo en estas época donde necesitamos más que nunca valer nuestros derechos existan producciones que 'cubriéndose' detrás del término 'ficción', sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal, imagen e integridad de terceros, a los que deliberadamente señalan con otros nombres, pero de manera tan directa agregando datos claros que hacen referencia tajantemente a personas de la vida real sin su consentimiento".

También dijo que trató de comunicarse con los responsables de la historia sin respuesta:

"Mi oficina ha tratado de localizar a la producción previo al estreno y no ha obtenido respuesta. Espero lo entiendan, no haré por el momento ningún otro comentario al respecto. Bendiciones a todos". concluyó.

MIRA EL MENSAJE: