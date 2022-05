Actriz mexicana se tiró de un taxi en movimiento al sufrir acoso

La actriz y cantante mexicana Paulina Goto vivió un angustioso momento mientras se transportaba en un servicio de taxi solicitado por medio de una aplicación. La famosa fue seriamente acosada y por ello tomó la decisión de lanzarse del vehículo en movimiento.

La actriz mexicana de la serie de Netflix "Madre solo hay dos" vivió momentos de horror en la Ciudad de México, luego de tomar un taxi de aplicación por lo que pidió a la empresa que tome cartas en el asunto.

"Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no", explicó.

Ante la situación, la actriz exigió al conductor que hiciera caso: "Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y que `no me iba a pasar nada'. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba", agregó.

La famosa dijo que quería compartir su traumática experiencia para que a ninguna otra usuaria pasara por algo similar, a manera de advertencia.

A lo que inmediatamente, las cuenta de Uber Support le comentó que se comunicará con ella para que pudiera levantar su reporte.

Así hizo su denuncia pública:

Ella es la actriz acosada:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Goto (@paulinagoto)