¿Promueve el acoso? El gran debate que ha generado “Peaches”, la canción de Bowser

Super Mario Bros se ha posicionado como la película más taquillera, tras el éxito conseguido. Sin embargo, en los últimos días ha surgido un debate al ser señalada de promover el acoso.

Aunque la canción "Peaches" se ha vuelto popular al ser interpretada por Jack Black, ha sido objeto de controversia ya que en redes sociales es señalada por el contenido y el mensaje que trata de comunicar.

Todo surge a raíz de que los usuarios mencionan que la letra de la canción promueve el que sea aceptable el acoso, ya que el villano expresa su amor por la princesa de una forma dominante y posesiva.

En el videojuego, Bowser es el villano y su objetivo siempre ha sido secuestrar a la princesa Peach para apoderarse del Reino Champiñón.

A pesar de que la trama de la película es divertida y la música es popular, existe preocupación de que la fama de Bowser lo convierta en una víctima y Peach sea culpable por despreciarlo.

Por otro lado, algunos defienden que solo es un simple dibujo animado y que Bowser es un personaje ficticio que no debe ser tomado en serio.

Otros comentan que este podría ser un reflejo de la sociedad actual y de las relaciones abusivas que existen entre hombres y mujeres.