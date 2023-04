"Super Mario Bros: la película" rompe la taquilla y establece nuevo récord

Pese a las críticas, la película ha sido amada por miles de fanáticos de Super Mario y eso la ha posicionado como la película más taquillera de los últimos días.

La película animada, un esfuerzo conjunto de los estudios Universal, Nintendo e Illumination, lleva cosechados más de 377 millones de dólares tras el fin de semana de Pascua y tras conseguir 204.6 millones en sus primeros cinco días, detalló el observador de la industria Exhibitor Relations.

"Será fácilmente la película número 1 de 2023", señaló.

"Los números son sensacionales", coincidió el analista David A. Gross, destacando la calidad de la película, que atrae tanto a familias como a espectadores jóvenes y mayores, y tanto a hombres como a mujeres.

Basada en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, este filme "es el sueño de un encargado de márketing", agregó Gross.

Crítica dividida

El medio Variety detalló con entusiasmo que la cinta es alegre y cuenta con gran animación.

"'Super Mario Bros: La película' es una delicia. La mayor alegría fue escuchar a todos los niños entusiasmados con sus personajes favoritos. La música de Brian Tyler se convierte en homenajes a los juegos de Nintendo en todo momento. Gran animación", escribieron.

El sitio Atom también compartió su primera impresión, destacando los cameos y la parte final de la película.

"Delicia hilarante y mágica. Una aventura encantadora con el dúo de fontaneros de Nintendo, llena de cameos divertidos. No es solo otra película de videojuegos, es una de las mejores películas familiares de la historia. Un final apropiado, preparando para lo que sigue", se lee.

Sin embargo, también hubo críticas no muy favorables. El sitio Beyond the trailer expresó su descontento con el proyecto cinematográfico.

"Totalmente inaccesible para los no fans de este juego de Super Mario de Nintendo. Los fanáticos incluso podrían tener dificultades con la historia inexistente, anticuada y algo ofensiva... Impactante fallo de iluminación para Illumination, la única película mala que han hecho", dijeron.

Finalmente, el famoso portal que califica cintas, Rotten Tomatoes, arrojó un 56% de la crítica, con 215 reviews, pero la audiencia le ha dado una calificación del 96%.