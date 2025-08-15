La obsesión de "Pedro el Escamoso" por bajar de peso le lleva al extremo

-

Miguel Varoni conocido por su papel en Pedro el Escamoso volvió a dar de qué hablar por su extrema delgadez, recientemente se sinceró al respecto en una entrevista.

En una conversación con su cirujano plástico Alan González se sinceró acerca del motivo de su cambio.

"Cuando llegó la pandemia en 2020 y nos encerramos empecé a comer como una bestia, llegó un punto en que me engordé muchísimo, llegué a pesar 114 kilos (251lbs)".

"No podía caminar, ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda, yo siempre he sufrido de la espalda por la altura, hernias, cosas... llegó un punto en que dije: 'Me tengo que me operar'. Y Cathy [mi esposa] fue la que me dijo: 'Tienes que operarte'", dijo.

La cirugía le generó una obsesión

Tras hacerse "una cirugía bariátrica", algo que no había confesado, "Me hice una manga gástrica con un tipo muy profesional. Cuando terminó ese proceso volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso".

Asi inició su obsesión por el ejercicio y la alimentación. "Quería seguir bajando y no quería dejar de bajar y se me volvió como una enfermedad bajar de peso", confesó.

"Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso", ahí un especialista le dijo: '¿usted se quiere morir o qué?'".

