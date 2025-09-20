Películas de superhéroes disponibles en streaming

- HBO Max y Disney+ reúnen lo mejor de Marvel y DC en streaming. ENTÉRATE: Héroes y villanos brillan en la premier mundial de "Superman" Si aún no tienes planes para este fin de semana, aprovecha para disfrutar de las producciones de héroes y antihéroes más populares del año, ahora que se han unido al catálogo de plataformas de streaming. Superman La última entrega de James Gunn protagonizada por David Corenswet como Clark Kent, aterrizó el 19 de septiembre en HBO Max junto al travieso perro Krypto, siendo considerada la cinta que mejor captura la esencia del héroe de los cómics. "Thunderbolts" sorprende con una historia cargada de empatía. (Foto: X) Thunderbolts La gran sorpresa de Marvel tras el final de Vengadores: Endgame, debido a que el estudio ha tenido problemas para captar la atención de los fans. La historia basada en el duelo, la empatía y la salud mental logró conectar con la audiencia y ya está disponible en Disney+. LEE: "Superman" es recibido con emoción en Londres Anthony Mackie brilla en su papel como el nuevo Capitán América. (Foto: X) Capitán América: Un nuevo mundo La cinta es apreciada por sus buenas secuencias de acción, los combates formidables de Anthony Mackie y la actuación de Harrison Ford como Hulk rojo, y ya se encuentra en Disney+.