Los pequeños que estaban solos en casa tras la muerte de su madre

-

Su madre murió en un trágico accidente y ellos quedaron solos en casa.

OTRAS NOTICIAS: La mujer que guardó el cadáver de su hija en un congelador por 20 años en Japón

Luego del trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Hortensia Lorenzo Quan, de 34 años, sus tres pequeños hijos de 3, 6 y 9, se quedaron solos en un inmueble de Pajapita, San Marcos.

Gracias a varias llamadas telefónicas que recibió la Delegación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en Coatepeque, en las que vecinos expresaron su preocupación porque los pequeños habían quedado en la orfandad tras el fallecimiento de su madre, de nacionalidad mexicana, se logró su rescate.

Los tres mejores estaban solos en casa. (Foto: PGN)

Tras confirmar la situación de vulnerabilidad de los tres hermanos, se inició una investigación social urgente y con el acompañamiento de un juez, se logró ubicar un recurso familiar idóneo, a donde los menores fueron entregados para su protección, ya que el padre se encuentra fuera del país.

El día de la tragedia

Lorenzo Quan falleció el pasado lunes cuando la motocicleta en la que se conducía fue embestida por un microbús a inmediaciones del puente Vado Ancho, en Coatepeque.

Según testigos, la víctima se dirigía hacia Pajapita cuando ocurrió el percance.

Debido al fuerte impacto, Hortensia salió expulsada varios metros hasta caer en una hondonada a orillas de la carretera, ocasionándole lesiones que le causaron la muerte de forma instantánea.