Percances viales complican tránsito desde Villa Nueva hacia la capital

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Un accidente vial provocó la suspensión del acceso a los carriles reversibles, lo que generó complicaciones en el tránsito durante la mañana de este viernes en Villa Nueva con dirección a la ciudad.

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En horas de la madrugada del 17 de julio, dos conductores colisionaron de frente en el tramo que conecta Villa Hermosa, ubicado en San Miguel Petapa, con Ciudad Real, en la zona 12 de Villa Nueva.

Los vehículos quedaron totalmente destruidos, según se observa en imágenes.

Fuerte accidente de #TransitoVN en Lona Real zona 12. Ruta de Villa Hermosa a Ciudad Real. Carriles obstruidos que suspenderán momentaneamente los reversibles. pic.twitter.com/ifKDxkjnYZ — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) July 17, 2026

Luego del choque, que dejó únicamente daños materiales, los automóviles involucrados quedaron varados y obstruyeron la vía.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que se inhabilitó el acceso a los carriles reversibles mientras retiraban los vehículos afectados por medio de grúa.

Sin embargo, pese a estar habilitado ya los accesos, el impacto de este cierre temporal ha causado complicaciones en la circulación vehicular del sector.

Vehículos dañados por desperfectos mecánicos

El tránsito es lento en la CA-9 Sur, donde largas filas de conductores se registran desde el kilómetro 16.5 en dirección hacia la ciudad de Guatemala.



Además, dos transportes pesados con desperfectos mecánicos están siendo movilizados con grúa en cuesta de Villalobos.

En la zona 5 de Villa Nueva, un bus también presentó desperfectos y quedó varado sobre la ruta.

La PMT de Villa Nueva, solicita a los conductores circular con precaución y respeten las señales de tránsito.