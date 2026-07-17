Insivumeh advierte sobre llegada del polvo del Sahara

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Polvo proveniente del Sahara ingresará al país, por lo que las autoridades recomiendan precaución al salir a la calle.

El Insivumeh alertó del ingreso a Guatemala de una masa de polvo proveniente del Sahara, que afectará la calidad del aire y sus efectos podrían comenzar a partir de este viernes 17 de julio.

El fenómeno provocará un ambiente más cálido y generará una reducción de la calidad del aire en áreas donde se registren las mayores concentraciones de partículas.

Mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que esto ocurre cuando las partículas de arena y minerales son transportadas desde el norte de África al continente americano.

Según el Insivumeh, el polvo del Sahara saldrá del país el próximo 23 de julio. (Foto ilustrativa: iStock)

Masa de aire

Una masa de aire caliente y seca que es impulsada por los vientos sobre el Atlántico Norte, cuya intensidad se registra entre los meses de junio y agosto.

Agrega que estas nubes son la principal fuente de polvo y de material fino en la región, pues transportan partículas invisibles para el ojo humano, y comenzarán a salir del país a partir del 23 de julio.

La Conred recomienda a las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, mujeres embarazadas y a menores a no exponerse al aire libre por mucho tiempo y usar mascarilla en la calle.