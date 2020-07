Enfermera se despide del Parque de la Industria y se va sin pago

Pese al riesgo que conlleva trabajar con pacientes contagiados con Covid-19, varios médicos y enfermeras acudieron al Hospital Temporal del Parque de la Industria para trabajar en la primera línea de atención. Se les ofreció un contrato para cuatro meses, pero algunos nunca llegaron a firmarlo y durante ese tiempo no recibieron pago.

Este es el caso de la enfermera Orellana. Pese a que reside en Chimaltenango, se presentó al hospital temporal ubicado en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Le pidieron que se quedara de una vez a trabajar y lo hizo con muchas ilusiones, que poco a poco se convirtieron en una pesadilla, contó la mujer quien solo se identificó con su primer apellido.

Sin contrato y sin pago

Pasaban los días y su contrato no estaba listo y menos su pago. Con la esperanza de que todo se solucionaría como decían las autoridades del Ministerio de Salud y del Parque de la Industria, se fue endeudando para alimentar a sus hijos.

Sin embargo, su contrato finalizó este martes y nunca lo firmó y tampoco recibió su pago. Así que optó por despedirse haciendo la denuncia de su situación, la cual no es la única que la enfrenta. Al menos siete médicos no han firmado contrato y algunos que llegaron a laborar al hospital temporal ya no están porque optaron por renunciar al observar que los trámites administrativos no avanzaban.

La enfermera Orellana se despidió con carteles que informan su situación económica. (Foto: Redes sociales)

Muchos trabajadores de mantenimiento fueron despedidos por las autoridades del hospital temporal desde inicios de julio y, a pesar de que laboraron durante casi tres meses, sus salarios aún no les han sido cancelados. Tal es el caso de Israel Mejía, quien ha luchado por que le paguen y, si es posible, por una recontratación.

Silencio

Soy502 buscó una posición por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, pero no hubo respuesta. Muchos de los contratos, incluso de médicos, concluyen este 23 de julio y, por lo menos siete no han recibido un pago.

En varias oportunidades las autoridades de Salud han justificado que el problema ha sido debido a incumplimientos de procesos administrativos. Incluso, instalaron unidades móviles de la Superintendencia de Administración Tributaria y de la Contraloría General de Cuentas dentro del Parque de la Industria, pero aún así, no todos lograron solventar su situación.