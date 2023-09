Peter Veliz explica la razón por la que salió de "Nuestro Mundo" (video)

-

Peter Veliz anunció que se retira del programa Nuestro Mundo de Canal 7.

Durante la transmisión de Nuestro Mundo, emitido por Canal 7, el presentador e influencer Peter Veliz, explicó la razón por la que sale del programa.

Su explicación surgió durante el segmento "Cuéntalo, cuéntalo", en la que sus compañeros conductores narraron algunas experiencias que se vivieron junto a Peter.

Luego de un momento muy emotivo con sus compañeros, estando a punto de quebrarse, el conductor tomó la oportunidad para explicar la razón de su salida.

"Yo tomé esa decisión porque quiero enfocarme en mis propios proyectos y sé que estar acá (Nuestro Mundo) me quita tiempo, que me va a ayudar también para hacer otras cosas", relató Veliz ante las cámaras.

"No es que yo esté peleando, no es que yo me vaya con un trago amargo con lo que sucedió aquí. Yo estoy muy feliz de lo que logré hacer, de poderlos empoderar a ustedes allá en casa todos los días y de verdad muchísimas gracias por todo el cariño que me demuestran.", detalla el influencer que comenzó su carrera como figura pública en Instagram.

Por el momento no se sabe cuáles serán los próximos proyectos de Veliz, pero seguramente pronto traerá buenas noticias.