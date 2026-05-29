¡Sigue a la baja! Precio del petróleo disminuye ante posible reapertura de Ormuz

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En esta semana se reportó la caída de los precios del crudo en más del 11%, hasta quedar por debajo de los 95 dólares por barril.

Los precios del petróleo cerraron la semana a la baja, ante la perspectiva de los operadores de que Estados Unidos e Irán alcanzarían un compromiso para un alto el fuego duradero en Oriente Medio.

Este viernes 29 de mayo, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en julio, su último día de negociación, cayó un 1,77% hasta los 92,05 dólares por barril. En una semana, ha perdido más del 11%.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, descendió un 1,73% hasta los 87,36 dólares por barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que se estaba preparando para tomar una decisión final sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

"Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma nuclear. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato", y Teherán debe comprometerse a desminarlo, declaró.

El descenso de los precios del petróleo han superado el 11% en comparación con la semana pasada. (Foto ilustrativa: iStock)

Caída drástica

Las expectativas del mercado provocaron una caída drástica de los precios a un nivel no visto "desde mediados de abril", señala Barbara Lambrecht de Commerzbank.

Teherán ha denunciado las "exigencias excesivas" de Washington, y su negociador jefe, Mohammad Bagher Ghalibaf, pidió "acciones concretas" a los estadounidenses.

El conflicto ha restringido el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa el 20% del consumo mundial de petróleo y gas, pero la crisis "hasta ahora parece extrañamente más manejable" que la de 2022, señalan analistas de JPMorgan.

El uso de las reservas mundiales de petróleo crudo y la débil demanda han contribuido a mitigar las perturbaciones, aunque "esto no significa que la adaptación haya sido perfecta en todas partes", apuntaron.

*Con información de AFP