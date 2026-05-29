El Juzgado de Mayor Riesgo A amplió el plazo para investigar a "Liro Rebelde"

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La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, amplió por un mes más el plazo de investigación al MP contra Haroldo Yeraldo Salguero Morales, alias "Liro Rebelde".

Por un mes más fue ampliado el plazo de la investigación promovida por el Ministerio Público (MP), contra Harold Yeraldo Salguero Morales, alias "Liro Rebelde", según lo dio a conocer la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A.

El pandillero "Liro Rebelde" esta implicado en uno de los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil ocurrido en enero pasado.

La audiencia en la que se fijó un mes más para ampliar la investigación se desarrollo a través de la modalidad de videoconferencia en la compareció el sindicado.

La audiencia de ampliación del plazo para la investigación contra el pandillero "Liro Rebelde" se realizó a través de la modalidad de videoconferencia. (Foto: Wilder López/Soy502)

El caso

"Liro Rebelde" fue ligado a proceso penal por los delitos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y terrorismo, el pasado 22 de abril por el Juzgado de Turno del municipio de Villa Nueva.

La imputación de los tres delitos por parte del Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, dio por su presunta participación en los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) registrados el pasado 18 de enero, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva.