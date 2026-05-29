AmCham pide a las autoridades soluciones que permitan atender caso de Empornac

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Institución pide que se busquen soluciones que no afecten las operaciones portuarias debido al impacto negativo para la economía del país.

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La Cámara de Comercio Americana en Guatemala (AmCham Guatemala) manifestó su preocupación por las posibles repercusiones que podría generar la inmovilización de recursos en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac).

La entidad considera fundamental que las autoridades busquen soluciones que permitan atender los procesos legales en curso sin comprometer la continuidad de los servicios esenciales para la economía nacional y el comercio internacional.

Por medio de un comunicado, la organización destacó que los procesos judiciales deben desarrollarse con pleno respeto al Estado de derecho y al debido proceso.

"AmCham Guatemala reconoce la importancia de que los procesos judiciales se desarrollen con apego al Estado de Derecho y al debido proceso", precisa el texto.

Comunicado: AmCham Guatemala, ante el alto riesgo de interrupción de operaciones de Puerto Santo Tomás de Castilla pic.twitter.com/VTvVW7KX5u — AmCham Guatemala (@AmChamGT) May 29, 2026

No obstante, señaló que existe preocupación por el impacto que las medidas adoptadas puedan tener sobre la operación de una infraestructura considerada estratégica para el país.

"Manifiesta preocupación por las repercusiones que la inmovilización de recursos en Empornac pueda ocasionar en la continuidad de las operaciones portuarias y la eficiencia de la cadena logística nacional", añade el comunicado.

La organización empresarial recordó que "la certeza jurídica y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura estratégica son elementos fundamentales para mantener la competitividad del país, facilitar el comercio exterior y fortalecer la confianza de los inversionistas".

"Cualquier afectación a los puertos puede traducirse en retrasos, mayores costos operativos y obstáculos para las empresas que dependen del flujo eficiente de mercancías", expuso AmCham.

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Ante este escenario, la Cámara "considera importante que las autoridades competentes procuren soluciones que permitan atender los procesos legales en curso sin comprometer la prestación de servicios esenciales para la actividad económica y el comercio internacional del país".

La postura de la Cámara surge en medio de la controversia judicial que afecta a Empornac luego de que el pasado 22 de mayo la empresa fuera notificada de una resolución emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol.

La resolución ordenó la inmovilización de la partida presupuestaria 991 de la portuaria, una cuenta que, según las autoridades de Empornac, funciona como un "bolsón" financiero para trasladar recursos hacia otras partidas ejecutoras.

De acuerdo con José De la Peña, presidente de Empornac, la medida judicial está relacionada con un reclamo de Q209 millones impulsado desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.