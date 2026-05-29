Medio Maratón de Cobán festeja sus bodas de oro

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Emblemático, colorido y exigente. Así es el Medio Maratón de Cobán, que este año celebra sus bodas de oro con una edición especial en las principales calles de la cabecera departamental de Alta Verapaz.

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Miles de atletas del país y del mundo se darán cita para celebrar el evento que ha ganado popularidad en la región gracias a que mezcla la esencia competitiva del deporte con la mística de una localidad llena de cultura y tradición.

Marimba, bailes folclóricos y gente entregada a sus raíces adornan el exigente recorrido de 21 kilómetros, en un trayecto que no es apto para cualquiera y que pone a prueba la resistencia de los mejores.

Nuevo monarca

La edición dorada consagrará a un nuevo campeón, pues el guatemalteco Alberto González, quien subió a lo más alto del podio en la edición anterior, no podrá participar este domingo debido a que se encuentra enfermo de sarampión.

"A todos aquellos que van a participar en esta gran carrera... ánimo y muchos éxitos", escribió el olímpico en sus redes sociales.

El local, Mario Pacay se perfila como una de las principales cartas del país para darle pelea a las figuras de Kenia, que apuntan al protagonismo.

La competencia saldrá de la popular calle Minerva, llegará a San Pedro Carchá y tendrá como meta final el estadio Verapaz.