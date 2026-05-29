Melanie Slowing, la nadadora olímpica que comparte su conocimiento

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La atleta olímpica Melanie Slowing ha representado a Guatemala con su talento y actualmente comparte sus conocimientos con las nuevas generaciones de atletas y con los pequeños apasionados por el agua, esta es su historia.

La nadadora especializada en pruebas de velocidad estilo libre, clasificó para los 50 m estilo libre femenino a los 31 años, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Esta es la prueba de velocidad pura más corta de la natación competitiva, también es conocida como "chapoteo y carrera". Exige fuerza y una salida perfecta, además de movimientos rápidos (tempo) para nadar la distancia entera, prácticamente sin respirar y mantener una máxima potencia.

Foto: Melanie Slowing.

Batió un récord guatemalteco y obtuvo una marca B de la FINA (Federación Internacional de Natación) de 26.89, en Panamá.

Su pasión por la natación fue de cuna, a los 7 años de edad comienza las competencias, formando una disciplina en el deporte y como persona, dando todo a nivel nacional, Centroamericano y Panamericano.

Durante su trayectoria fue "Nadadora Destacada del año" con la Federacion Nacional de Natacion y el COG. Lideró la cuarta serie por menos de 0.04 segundos de ventaja sobre la moldava Maria Tregubova, quien registró un tiempo de 27.44, logró el puesto 46 de 75 nadadoras en preliminares.

Su familia, una inspiración para triunfar en Atenas

Se retiró en 1996 y luego se casó y tuvo a sus hijos, en ese momento brilló, dándose a conocer a nivel mundial: "en 2002, mi hermana y entrenadora Karin Slowing, me convence a regresar y probar a hacer la marca para los Juegos Olímpicos, aquí comienza una nueva aventura de entreno y sacrificios junto con mi familia".

"En Julio 2004 logré hacer la marca, ese fue el momento más especial de mi carrera, demostrar lo que una mujer de 31 años es capaz, hacer la marca, asistir a unos Juegos Olimpicos y con ello haber hecho el record total y absoluto de 50 metros libre

Su pasión por enseñar

La atleta decidió que ver triunfar a otros sería su objetivo, así nace "Acuática Melanie Slowing" un lugar donde el agua es formación para mente y cuerpo.

"Nace con la visión de crear un espacio donde el agua sea sinónimo de seguridad, confianza y bienestar, se inspira en mi trayectoria y pasión. Nuestra escuela combina experiencia de más de 20 años de enseñanza y excelencia técnica con un enfoque humano. Cada alumno, bebe, niño y adulto encuentra un ambiente seguro, cálido y profesional, donde puede avanzar con claridad y disfrutar cada logro", afirmó.

Foto; Melanie Slowing.

Edad para iniciar en la natación

Para Slowing lo importante es disfrutar del proceso: "en Acuática Melanie Slowing arrancamos desde los 4 meses de edad con clases diseñadas para que los más pequeños descubran el agua desde la confianza, el juego y la conexión con sus padres".

"Los niños desarrollan habilidades acuáticas mientras disfrutan, exploran y avanzan a su ritmo. Aprenden a flotar, respirar y desplazamientos hasta llegar a los diferentes estilos de natación".

"Nunca es tarde para aprender, por ello impartimos clases a adultos también, desarrollando confianza, perdiendo fobias y adquiriendo técnicas de sobrevivencia, llevando así una nueva herramienta a un estilo de vida saludable y como siempre digo, aprender a nadar no es un lujo, es una necesidad".

Melanie Slowing.

¿Qué hace la natación en el cuerpo?

"Practicarla estimula al crecimiento sin tener impacto, desarrolla al músculo y al sistema óseo, también es de beneficio para el sistema respiratorio, siendo de gran ayuda a personas asmáticas. Ayuda a la coordinación y psicomotricidad al usar ambos lados del cuerpo de forma sincronizada".

Acerca de si un nadador nace o se hace, Slowing comparte: "toda actividad requiere de disciplina, constancia y mucha perseverancia. Cuando un niño empieza en un deporte debe ser guiado por una escuela profesional y por sus padres".

"También requiere constancia por parte de sus padres para ser llevado a sus actividades, en el camino, va desarrollando habilidades en el deporte y va formando su carácter. Con disciplina y amor a lo que hace mi respuesta es: ¡un campeón nace pero se hace".

Foto: Melanie Slowing.

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