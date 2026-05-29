Fonseca elimina a Novak Djokovic en una remontada histórica en Roland Garros

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam con el que romper la igualdad a 24 que mantiene con la australiana Margaret Court.

“ Ni yo mismo me creía que podía ganarle. Sobre todo ahí cuando iba dos sets abajo. ”

"No lo sé", llegó a responder después Djokovic sobre si sentía que había jugado su último partido en Roland Garros.

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del torneo francés por una lesión.

Fonseca se ha mostrado como gran admirador de Novak Djokovic. (Foto: AFP)