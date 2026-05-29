Alumnas resultan intoxicadas en una escuela de zona 1

Varias alumnas de la Escuela de Formación Secretarial ubicada en la zona 1 de la ciudad capital, presentaron malestares la tarde de este viernes 29 de mayo.

Bomberos Voluntarios arribaron al instituto tras ser alertados de esta emergencia, por lo que le brindaron asistencia a las menores de edad.

Según indicaron los socorristas, las adolescentes sufrían síntomas asociados a un posible cuadro de intoxicación.

Posteriormente, fueron trasladadas cinco de ellas al Hospital General San Juan de Dios para que pudieran recibir atención médica.

De momento se desconoce lo que provocó la presunta intoxicación en las estudiantes afectadas.

Las menores presentaron las molestias mientras estaban en la escuela. (Foto: Bomberos Voluntarios)