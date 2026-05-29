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Alumnas resultan intoxicadas en una escuela de zona 1

  • Por Geber Osorio
29 de mayo de 2026, 16:57
Ciudad de Guatemala
Las alumnas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: iStock)

Las alumnas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: iStock)

Las estudiantes fueron trasladadas a un centro asistencial para que pudieran recibir atención médica.

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Varias alumnas de la Escuela de Formación Secretarial ubicada en la zona 1 de la ciudad capital, presentaron malestares la tarde de este viernes 29 de mayo.

Bomberos Voluntarios arribaron al instituto tras ser alertados de esta emergencia, por lo que le brindaron asistencia a las menores de edad.

Según indicaron los socorristas, las adolescentes sufrían síntomas asociados a un posible cuadro de intoxicación.

Las alumnas sufrieron alguna posible intoxicación. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las alumnas sufrieron alguna posible intoxicación. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Posteriormente, fueron trasladadas cinco de ellas al Hospital General San Juan de Dios para que pudieran recibir atención médica.

De momento se desconoce lo que provocó la presunta intoxicación en las estudiantes afectadas.

Las menores presentaron las molestias mientras estaban en la escuela. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las menores presentaron las molestias mientras estaban en la escuela. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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