Identifican a presuntos asaltantes capturados en Mixco

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Uno de los detenidos tiene un antecedente por el delito de robo.

EN CONTEXTO: Capturan a presuntos asaltantes en Mixco

Tres presuntos delincuentes fueron detenidos este viernes 29 de mayo, en la 1a. avenida y 5a. calle de la colonia Nueva Monserrat I, en la zona 4 de Mixco.

Esto luego de que la Policía Municipal de ese municipio fuera alertada por medio de un taxista que indicó haber sido víctima de un asalto.

Los agentes procedieron a realizar un patrullaje y lograron consignar a los presuntos responsables, quienes fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC).

Los capturados son: Brandon “N”, Gustavo “N” y Byron “N”. (Foto: PNC)

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Los detenidos fueron identificados como: Brandon "N", de 25 años; Gustavo "N", de 29; y Byron "N", 26; quien tiene un antecedente por robo del año 2017, según informaron las autoridades.

A estos hombres se les consignó un arma de gas comprimido con la que presuntamente amenazaban a su víctimas, y se les incautaron tres celulares que habrían robado momentos antes.

Los sindicados fueron trasladados al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.