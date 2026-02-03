¡Picop volcado! Accidente de tránsito deja un herido en zona 17

Un hombre de 54 años resultó con posible fractura y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.
Un accidente de tránsito ocurrió este martes 3 de febrero en la 1a. avenida y 2a. calle de la colonia Sabana Arriba, en la zona 17 de la ciudad de Guatemala.
En el percance vial se vio involucrado un picop, que por motivos que se desconocen terminó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales.
A su llegada, los socorristas localizaron herido a Marco Tulio Alvarado, de 54 años, a quien le brindaron atención prehospitalaria y lo estabilizaron para posteriormente trasladarlo al Hospital General San Juan de Dios.
Esta persona presentaba una posible fractura y avulsión en la mano izquierda, según detallaron los bomberos del casco rojo.