Salió hacia su trabajo, desapareció y días después fue hallado sin vida

El pasado viernes 30 de enero, Freddy José Alexis Reyes Sánchez, de 28 años, salió de su residencia, en Chiquimula, hacia su trabajo, pero ya nunca regresó a casa.

Esa noche, su familia, al ver que no volvía, comenzó a llamarlo por teléfono, pero no respondió.

De inmediato acudieron a la Policía Nacional Civil (PNC) para reportar su desaparición.

Pero fue hasta este lunes, 2 de febrero, en horas de la mañana, que sus compañeros localizaron el cuerpo de Reyes soterrado en el lugar donde trabajaban.

En este lugar fue hallado el cuerpo de la víctima. (Foto: Nuestro Diario)