Piden acelerar inversiones eléctricas ante rezago en cobertura

Autoridades atribuyen los atrasos a procesos administrativos y licitaciones fallidas.

El pasado martes 25 de febrero se informó desde el Congreso sobre los atrasos en la ejecución de recursos destinados a proyectos de electrificación, tras una revisión al estado de préstamos y fondos asignados para ampliar la cobertura energética en el país.

De acuerdo con lo expuesto, los programas financiados mediante los préstamos internacionales conocidos como Programa de Acceso a la Electrificación Rural (PAER) y Programa de Infraestructura de Electrificación Rural (PIER), orientados a expansión de redes y transmisión eléctrica, aún no registran avances en su ejecución, pese al volumen de recursos aprobados.

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, Julio Héctor Estrada, explicó que, aunque han existido obstáculos administrativos como licitaciones fallidas y procesos técnicos pendientes, el nivel de ejecución sigue siendo insuficiente frente a las necesidades del sistema eléctrico nacional.

Según detalló, los programas financiados mediante los préstamos PAER y PIER, por 120 y 250 millones de dólares, continúan sin ejecución, pese a estar orientados a ampliar la cobertura y mejorar la red de transmisión eléctrica.

"Son casi 13 mil millones de quetzales en préstamos para extensión de cobertura, de los cuales se ha ejecutado cero", señaló, al referirse a los programas PAER y PIER.

Durante la sesión, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, reconoció los retrasos, sin embargo, explicó que responden a procesos administrativos complejos y a la magnitud de las operaciones financieras.

"Quise estar presente para reconocer al Congreso porque la aprobación de ustedes no hubiera sido posible la obtención de estos préstamos para un tema que es fundamental", expresó.

Ventura detalló que el primer financiamiento aprobado para el INDE representó un hito institucional, tras décadas sin operaciones de ese tamaño.

"El INDE tenía años de no tener una operación aprobada de esta magnitud podría decir que son más de treinta años", afirmó.

Asimismo, indicó que solo la habilitación del primer desembolso tomó varios meses debido al cumplimiento de requisitos técnicos y financieros. "Todo el tema administrativo para la aprobación del primer desembolso tomó más de ocho meses", puntualizó.

El ministro añadió que ya se han hecho ajustes para acelerar procesos, incluyendo nuevos mecanismos para destrabar procedimientos y facilitar licitaciones. "Hemos logrado incrementar sustantivamente el número de procesos para poder realizar las licitaciones de este año", aseguró.

Por su parte, el gerente del INDE, Armando Martínez, expuso que la actual administración trabaja en reprogramar metas y acelerar la ejecución de los proyectos de electrificación rural. "La licitación rural es la que me llevó al INDE para responder a esa misión de aceleración de la ejecución de los fondos", explicó.

Detalló que uno de los principales cambios ha sido adelantar plazos de cobertura eléctrica originalmente previstos para años posteriores.

"Los 40 mil hogares estaban previstos para finalizar en 2029 y los reprogramamos para cumplir la meta en 2028", indicó Martínez.

Además, se incrementaron metas intermedias para ampliar el número de viviendas beneficiadas en el corto plazo.

Según el gerente, la estrategia también incluye fortalecer la fase de preinversión, identificación comunitaria y permisos, considerados cuellos de botella históricos en este tipo de obras.

Agregó que ya existen avances territoriales que permitirán iniciar procesos de licitación en múltiples comunidades y que cuentan con las primeras 133 comunidades habilitadas y más de 450 con solicitud formal.

Pese a estos avances, desde el Congreso se insistió en la urgencia de acelerar la ejecución, al advertir que la falta de inversión eléctrica limita el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la calidad de vida en el interior del país. "El país se va a quedar detenido por tema eléctrico", reiteró Estrada.

Las autoridades coincidieron en que el reto inmediato será destrabar licitaciones, ejecutar los préstamos y ampliar la cobertura para reducir brechas históricas en acceso a la energía.