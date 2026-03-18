¡Hasta Q40 por galón! Combustibles registran nuevo incremento en sus precios

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En siete días se registraron aumentos que están en el orden de Q3.03 en las gasolinas y Q4.84 el diésel.

Los precios de los combustibles en la capital registraron un nuevo incremento en la última semana, de acuerdo con datos del monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y una verificación llevada a cabo en distintas estaciones de servicio.

Los registros oficiales del MEM bajo la modalidad de autoservicio reflejan que el 12 de marzo de 2026 la gasolina superior se comercializaba en promedio a Q34.92 por galón, la gasolina regular a Q33.97 y el diésel a Q35.16.

Cuatro días después, el 16 de marzo, el monitoreo del Ministerio evidenció un nuevo incremento en los tres combustibles.

La gasolina superior alcanzó Q36.48 por galón, la gasolina regular Q35.47 y el diésel Q37.30, lo que significó aumentos de entre Q1.50 y Q2.14 por galón en los distintos combustibles.

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¡Hasta Q40 por galón!

Sin embargo, en un recorrido realizado por Soy502 este 18 de marzo en estaciones de servicio del área metropolitana, evidenció que los precios continuaron en ascenso.

En modalidad de autoservicio, la gasolina superior se ubicaba en alrededor de loa Q38.00 por galón, la gasolina regular en Q37.00 y el diésel alcanzaba hasta Q40.00 por galón.

El incremento observado entre el 12 y el 18 de marzo muestra una subida acumulada de hasta Q3.08 en la gasolina superior, Q3.03 en la gasolina regular y Q4.84 en el diésel, lo que confirma una escalada acelerada en los precios durante los últimos días.

El comportamiento del mercado ocurre en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente, que ha generado incertidumbre en el mercado internacional de hidrocarburos, especialmente por las tensiones en rutas estratégicas para el transporte de petróleo.

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No obstante, el aumento en los combustibles no es un fenómeno reciente, ya que los registros del MEM muestran que los precios han mantenido una tendencia ascendente desde el inicio de 2026.

Si bien durante las primeras semanas del año el aumento fue gradual, el incremento comenzó a acelerarse a partir de febrero y se ha intensificado durante marzo, coincidiendo con la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

El alza sostenida en el precio de los combustibles tiene repercusiones directas en sectores como el transporte de carga, el transporte colectivo y la logística, actividades que dependen del diésel y las gasolinas.

El Banco de Guatemala confirmó que se prevé que el aumento de precios en los combustibles se trasladade a los de bienes y servicios debido a que el país es un neto importador de carburantes.