Kajyub’: La fortaleza maya que vigiló el valle de Rabinal desde las alturas

-

Descubre la historia de Kajyub', "la montaña que toca el cielo". Este sitio arqueológico en la Sierra de Chuacús fue un eje político y ceremonial del periodo posclásico maya. Un centro de linajes sagrados que hoy permanece como un pilar de la identidad del pueblo Achí.

LEE TAMBIÉN: Historia de la estación del ferrocarril en Cabañas y el progreso sobre rieles

En lo alto de las montañas que rodean el valle de Rabinal, en Baja Verapaz, se encuentra el sitio arqueológico Kajyub', antigua ciudad maya considerada el principal centro político, militar y ceremonial del pueblo Rabinaleb' durante el periodo posclásico, varios siglos antes de la llegada de los españoles.

Ubicado en la Sierra de Chuacús, a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar, Kajyub' fue edificado estratégicamente sobre una elevación natural que domina visualmente el valle.

El sitio se ubica en la Sierra de Chuacús, a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Esta posición privilegiada evidencia su función defensiva y su papel como sede de poder regional. Según el Sistema de Información Cultural de Guatemala, su nombre proviene de las palabras mayas kaj (cielo) y juyub' (cerro o montaña), por lo que puede interpretarse como "la montaña que toca el cielo", reflejo de su profundo significado espiritual dentro de la cosmovisión maya.

Las investigaciones históricas y arqueológicas señalan que Kajyub' fue la última capital del pueblo Rabinaleb', una sociedad organizada que controlaba rutas comerciales y territorios del actual Baja Verapaz mediante una red de asentamientos jerarquizados.

Kajyub’ es un referente cultural para las comunidades achí de la región. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

El sitio contaba con plazas ceremoniales, templos piramidales, casas del consejo y estructuras administrativas conocidas como nim ja, elementos que evidencian un alto grado de organización política y social.

Uno de sus rasgos más sobresalientes es el diseño urbano ceremonial. Estudios arqueológicos han identificado conjuntos arquitectónicos compuestos por plazas y templos gemelos que simbolizaban los principales centros de poder del territorio Rabinaleb', convirtiendo el lugar en una representación ritual del universo político y religioso de la región.

Las estructuras reflejan la organización urbana del pueblo Rabinaleb’. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Tradición viva

La relevancia histórica de Kajyub' también pervive en la tradición oral. El sitio aparece como escenario central del Rabinal Achí, drama dinástico del siglo XV declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

En esta obra se narran conflictos políticos y mitos de origen de los pueblos mayas de la región, y se menciona a Kajyub' como la capital donde se desarrollaban ceremonias y acontecimientos fundamentales.

De acuerdo con la tradición del pueblo Rabinaleb', el origen de su linaje está ligado simbólicamente a este cerro sagrado. Relatos transmitidos por generaciones cuentan que un águila de dos cabezas descendió del cielo y dio origen a los primeros ancestros, reforzando el carácter espiritual que el lugar conserva hasta hoy dentro de la identidad cultural local, según el Ministerio de Cultura y Deportes.

A pesar de su relevancia histórica, Kajyub' continúa siendo uno de los sitios arqueológicos menos conocidos del país en comparación con las grandes ciudades mayas del norte.

Vista panorámica del sitio arqueológico Kajyub’, enclavado en las montañas de Rabinal. (Foto: Arqueología Guatemalteca)

No obstante, sigue siendo un referente cultural para las comunidades achí y una fuente permanente de investigación sobre la organización política de los pueblos mayas del altiplano guatemalteco.

Actualmente, el sitio no solo representa un vestigio arqueológico, sino un espacio de memoria ancestral que conecta la historia prehispánica con las tradiciones vivas de Rabinal, recordando que en las montañas de Baja Verapaz aún perduran las huellas de una civilización que estructuró su mundo entre la espiritualidad, el poder y la relación sagrada con la naturaleza.