Banrural participa en la iniciativa “Global Money Week 2026”

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Banrural anunció su participación, una vez más, en la Global Money Week, una iniciativa internacional que impulsa la educación financiera en niños y jóvenes.

Desde 2021, Banrural apoya esta campaña global, que se celebra en más de 176 países y ha impactado a más de 70 millones de jóvenes en el mundo. La iniciativa busca fomentar el conocimiento y las habilidades necesarias para que las nuevas generaciones tomen decisiones responsables sobre el dinero, el ahorro y la planificación financiera.

(Fotografía cortesía: Banrural)

En la edición 2026, Banrural participa activamente en las actividades organizadas por el Banco de Guatemala (Banguat), con conferencias interactivas y dinámicas educativas dirigidas a estudiantes de nivel primario, básico y diversificado. Las jornadas se realizan en las instalaciones del Banguat y están diseñadas para acercar conceptos financieros de forma práctica y didáctica.

“ Creemos que la educación financiera es una herramienta poderosa para el desarrollo personal y colectivo. Al apoyar iniciativas como la Global Money Week, contribuimos a preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los retos financieros de la vida. ” Carlos Granados , gerente de Mercadeo de Banrural.

Este año, la temática central es "El uso inteligente del dinero", con contenidos que incluyen la administración responsable del dinero, la importancia del ahorro para el futuro y la toma de decisiones financieras desde edades tempranas.

Las actividades integran trivias educativas, dinámicas con premios y espacios de análisis, todo con el propósito de facilitar la comprensión de conceptos financieros esenciales.

Banrural impulsa esta participación como parte de su visión de promover la inclusión financiera en Guatemala, facilitando el acceso a productos, servicios y educación para todos los segmentos de la población.