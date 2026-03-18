Kristin Cabot, mujer en kisscam de Coldplay, rompe el silencio con Oprah Winfrey

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Kristin Cabot, mujer que supuestamente fue "cachada" en un romance junto a su jefe Andy Byron en una kiscamm durante un concierto de Coldplay, rompió el silencio en una entrevista con Oprah Winfrey.

Kristin Cabot fue captada abrazada por su jefe en una kisscam durante un concierto de Coldplay, luego de ser acusada de infidelidad, casi un año de lo ocurrido a pareció en un podcast de Oprah Winfrey para dar su lado de la historia, afirmando que esta será su única entrevista ante las cámaras.

Foto: Oficial.

Cabot afirmó que busca cerrar este capítulo, que le ha causado un profundo daño personal, además de compartir detalles de esa noche y acusar a las empresas tecnológicas de "aprovecharse del dolor" de las víctimas de momentos que se vuelven virales.

Nuevos detalles

Según comenta en la charla ella ya estaba separada de su esposo, además tuvo que dimitir de su cargo como directora de recursos humanos en la startup tecnológica Astronomer, después de que el vídeo con en el director ejecutivo, Andy Byron, se compartiera en TikTok y se volviera una de las más virales del 2025.⁠⁠

Su ex también se encontraba en el mismo concierto, su hija le envió un mensaje de texto muy emocionada diciéndole que ambos estaban en el mismo lugar:

"Estaba entrando al concierto cuando mi hija me envió un mensaje que decía: '¡Qué bien que tú y Andrew estéis en Coldplay!'", cuenta Cabot, madre de dos hijos de un matrimonio anterior.

"Me hizo saber que mi esposo, del que estaba separada, también estaba en el concierto... Pensé: '¿Será raro que me vea con Andy si me lo encuentro?', luego pensé: estoy en el Gillette Stadium. Hay 55.000 personas aquí. Probablemente no me lo encuentre", dijo.

Además dijo que su entonces esposo no se habría sorprendido al verla junto a Byron:

"Él [mi ex] sabe lo estrechamente que trabajábamos juntos Andy y yo, sabe que socializábamos, por ejemplo, íbamos a almorzar y a tomar algo. No había problema".

El caso

Cabot y Byron aparecieron en la pantalla gigante del estadio abrazados como una pareja de enamorados, pero al verse sorprendidos por la kisscan rápidamente intentaron esconderse -él se escabulló rapidamente y desapareció, y ella se dio la vuelta, dándole la espalda a la cámara-. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, al verlos rápidamente reaccionó: "¡Wow, miren a estos dos!. O están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos", bromeó desde el escenario sobre el posible "romance". En cuestión de minutos la imagen recorrió todo el planeta.

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Aun así, Kristin revela que, mientras el mundo y las redes enloquecían y la tildaban de rompehogares, su marido, del que estaba separada, ya sabía de su relación con el director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron. Sin embargo, el precio de haberse convertido en un fenómeno viral fue altísimo. Cabot contó que, tras el escándalo, sufrió una auténtica avalancha de críticas e incluso amenazas de muerte, algo que —según sus palabras— afectó profundamente a su vida familiar.

A partir de entonces, Cabot solicitó el divorcio y se apartó de los focos. En una entrevista previa con The New York Times, explicó que creía que Byron también se estaba separando de su esposa en ese momento. Él, sin embargo, nunca se ha pronunciado públicamente al respecto y desde entonces se le ha visto con su esposa en varias ocasiones.

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MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA: