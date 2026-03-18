Leo Messi lidera lista de Argentina para enfrentar a Guatemala

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La selección de Argentina ya definió a sus protagonistas para su última prueba antes de enfocarse de lleno en la defensa del título mundial en 2026. El técnico Lionel Scaloni dio a conocer una convocatoria de 28 futbolistas para el amistoso frente a Guatemala, programado para el próximo 31 de marzo en La Bombonera, en Buenos Aires.

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El combinado albiceleste, vigente campeón del mundo, afrontará este compromiso como su único ensayo durante la fecha FIFA de marzo, en un duelo que también marcará su despedida ante la afición argentina antes de encarar la recta final de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Dentro de la lista destaca la presencia del capitán Lionel Messi, quien encabeza una nómina que mezcla experiencia y nuevas variantes. En la portería figura el seguro Emiliano Martínez, pieza clave en la consecución del título mundial. En defensa, sobresalen nombres como Gonzalo Montiel, Cristian Romero y Nicolás Otamendi, quienes aportan solidez y jerarquía a la última línea.

El mediocampo mantiene la base que ha caracterizado a Argentina en los últimos años, con futbolistas de alto nivel como Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, encargados de darle equilibrio, recuperación y salida al equipo.

En ataque, Scaloni apostó por algunas novedades que llaman la atención, como las convocatorias de Julián Simeone, Thiago Almada y José López, quienes buscarán ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico. A ellos se suma como principal referencia ofensiva Julián Álvarez, uno de los hombres de confianza en el esquema del entrenador.

#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/dzyWhNClTD — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

El rival será la selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, en un partido que representa una oportunidad de alto nivel competitivo para la bicolor, enfrentando al vigente campeón del mundo en un escenario histórico como La Bombonera.

Este encuentro no solo servirá como preparación táctica y futbolística para Argentina, sino también como una ocasión especial para despedirse de su público en casa, reafirmando su candidatura como uno de los principales favoritos de cara al Mundial 2026.