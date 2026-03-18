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Tras incidentes en la final, Marruecos gana la Copa África en la mesa

  • Con información de AFP
17 de marzo de 2026, 18:49
El conjunto marroquí se quedará con el título a pesar de haber perdido en la cancha contra Senegal a inicios de este año. (Foto: Redes)

El conjunto marroquí se quedará con el título a pesar de haber perdido en la cancha contra Senegal a inicios de este año. (Foto: Redes)

El órgano de apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) anunció este martes que retiró el título ganado por Senegal en la Copa de África (CAN) el pasado 18 de enero y declaró vencedor a Marruecos.

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La CAF decidió así "declarar a la selección de Senegal excluida durante la final", ganada 1-0 por los senegaleses, con un nuevo resultado de 3-0 para Marruecos, precisa el comunicado.

Varios futbolistas de Senegal habían abandonado temporalmente el terreno de juego durante la final en protesta por las decisiones arbitrales.

Tras un penalti concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente la cancha.

 

 

El marroquí Brahim Díaz, de Real Madrid, falló el penal y los dos equipos disputaron una prórroga, en la que Senegal ganó gracias a un gol de Pape Gueye.

El comité de apelación justifica su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana, según los cuales, si un equipo "se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará eliminado".

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