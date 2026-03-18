¿Buscas empleo? Guía para limpiar tus antecedentes penales y policiales

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¿Tienes problemas con tus antecedentes penales para conseguir empleo? Te explicamos cómo gestionar la resolución judicial y presentar la papelería necesaria para actualizar tus documentos de forma rápida y segura.

Miles de guatemaltecos aprovechan el inicio del año para buscar nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, uno de los principales requisitos solicitados por las empresas es la constancia de carencia de antecedentes penales y policiales, documento indispensable para optar a una plaza.

En algunos casos, estos registros aparecen con observaciones derivadas de procesos judiciales ya concluidos, lo que limita las oportunidades de empleo. Ante esta situación, las autoridades permiten efectuar un trámite para cancelar dichos antecedentes.

Hay una opción de solicitar la limpieza de los antecedentes policiacos en línea. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

El primer paso para limpiar los antecedentes penales es contar con una resolución judicial que certifique el cierre del proceso.

Para ello, se recomienda solicitar el apoyo de un abogado, quien debe gestionar una certificación de la sentencia o resolución que puso fin al caso. Este trámite se efectúa mediante una solicitud formal ante el Juzgado de Ejecución del departamento donde se llevó a cabo el proceso penal.

Se puede dar seguimiento a la solicitud del trámite de los policiacos en línea. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Quienes no cuentan con recursos para contratar asesoría legal pueden acudir al Instituto de la Defensa Pública Penal, ubicado en la 10a. calle 6-37, zona 1, donde la Unidad de Ejecución Penal brinda el servicio de manera gratuita.

Una vez obtenida la resolución, el interesado debe presentarse en la Unidad de Antecedentes Penales para entregar la documentación correspondiente. Tras la revisión y aprobación, el registro queda actualizado.

Para solicitar la limpieza de antecedentes policiacos es necesario tener antes los penales. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Cancelación de antecedentes

En el caso de los antecedentes policiales, el trámite puede hacerse de forma presencial o en línea.

Atención presencial: La gestión puede efectuarse en la Unidad Especializada de Gabinete Criminalístico, ubicada en la 19 avenida 11-00, zona 6.

El solicitante debe presentar un folder tamaño oficio que contenga una solicitud dirigida al jefe del gabinete, fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) ampliada a media carta, partida de nacimiento, constancias de antecedentes penales y policiales, historial de delitos y una certificación del tribunal que confirme la inexistencia de recursos o notificaciones pendientes.

Tras tener la resolución se presenta a la Unidad de Antecedentes Penales donde presentarás la sentencia del juzgado de ejecución. (Foto: Cortesía AGN)

Trámite digital: Otra opción es efectuar el procedimiento a través del portal de la Policía Nacional Civil, en el sitio web https://pnc.gob.gt/.

Desde la plataforma Comisaría Digital, el usuario debe seleccionar la opción "Cancelación de Antecedentes Policiales y Corrección de Homónimos", subir la documentación requerida y dar seguimiento al proceso en línea.

Las autoridades notifican por correo electrónico el avance del trámite, así como cualquier observación relacionada con documentos faltantes, vencidos o con la necesidad de presentarse de forma presencial.

La carencia de antecedentes son requisitos claves para optar a nuevos trabajos. (Foto: Cortesía AGN)

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