Poza El Carrizo: El tesoro natural de San José La Arada para este verano

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Explora la Poza El Carrizo en San José La Arada, Chiquimula. Un destino de aguas refrescantes y baja profundidad, ideal para disfrutar en familia y relajarte en un entorno natural. Conoce cómo llegar y qué llevar para tu visita.

La poza El Carrizo es uno de los centros turísticos naturales más buscados por los veraneantes en el descanso de Semana Santa, pues en sus aguas pueden calmar el calor y pasar momentos agradables con sus seres queridos.

Este sitio se ubica en el municipio de San José La Arada, Chiquimula, donde los jóvenes aprovechan la altura de las rocas para lanzarse al agua.

Los más atrevidos aprovechan para lanzarse clavados. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Es una poza de baja profundidad, ideal para familias y niños, ubicada justo al salir del camping en esa área. Es un sitio propicio para la observación de aves e insectos y se destaca por la posibilidad de escuchar las ranas al atardecer.

Para recibir a los bañistas, la comuna realiza la limpieza de la ribera, pues se espera que en estas semanas la afluencia de personas sea mayor.

Los jóvenes también juegan con sus amigos y demás visitantes. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

"Vine a la poza con mi familia y el lugar es muy agradable para disfrutar de una comida o incluso acampar, pero es importante que lo mantengamos limpio para otras personas", dijo el visitante Cecilio Espino.

Por su parte, la turista Elda Miner comentó que siempre acude a la poza para estas fechas, lo cual es muy agradable, ya que siempre está limpio y fresco.

Además, debido a que el sitio está cerca de la cabecera departamental, turistas locales y extranjeros aprovechan para visitarlo.

Atractivos principales:

Aguas frescas y cristalinas del río San José son ideales para nadar.

Un puente colgante ofrece una vista atractiva del entorno natural.

Entorno boscoso y tranquilo, adecuado para familias con niños que quieran rodearse de naturaleza.

Se espera que a partir de estas semanas se incremente el número de veraneantes. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Recomendaciones en tu visita

Al ser un entorno natural, se recomienda que lleves tus propios alimentos y productos de necesidad básica, ya que el área es principalmente recreativa y ecológica, por lo que no cuenta con puestos de comida o restaurantes.

También lleva bolsas para llevarte tu basura, ya que es indispensable que el lugar quede limpio y libre de contaminación.

Grupos de amigos y familias pasan momentos agradables en el lugar turístico. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

¿Cómo llegar?

Si viajas desde la capital, el trayecto dura aproximadamente 3 horas y 55 minutos (sujeto al tráfico):

Toma la carretera a El Salvador (CA-1) en dirección a oriente.

Sigue la ruta hacia Jutiapa.

Utiliza las conexiones de las rutas RD-JUT-04 y RD-CHI-01 que te conducirán directamente hacia San José La Arada.

De varios lugares visitan la poza en el municipio de San José la Arada. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Una vez que te encuentres en el casco urbano de San José La Arada, el acceso es relativamente sencillo, pero requiere una breve caminata: