Michelle Calderón, Miss Guatemala Contest, deja la corona

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Miss Guatemala Contest, Michelle Calderón, dejó su corona antes de tiempo.

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A través de un comunicado se explicó el motivo por el que la reina de belleza dejó su título.

Foto: Instagram.

"Luego de una evaluación responsable y priorizando siempre el bienestar y la salud de nuestras candidatas la señorita Michelle Calderón, quien hasta la fecha ostentaba el título de Miss Supranational Guatemala 2026, no continuará como representante oficial".

"La decisión ha sido tomada debido a la presencia de temas médicos que requieren atención inmediata y prioritaria". se asegura.

No se describió el mal que Michelle padece, sin embargo, de inmediato recibió el apoyo de los seguidores.

Instagram.

"Para nosotros, el compromiso es velar por el bienestar integral de nuestras reinas", se lee.

Michelle Calderón expresó el día que ganó: "Recibo esta corona con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Ser Miss Supranational Guatemala no es solo un título, es una oportunidad para representar la belleza, la inteligencia y la resiliencia de nuestra nación ante el mundo. Llevo a Guatemala en el corazón y en cada paso que doy, con la convicción de ser una voz que promueve el respeto, la unión entre culturas y el poder de los sueños. Gracias a quienes han creído en mí. Prometo trabajar con entrega, ética y amor para dejar en alto el nombre de mi país".

Nueva reina

La organización no ha revelado quién sustituirá a Calderón, será en los próximos días en que se dará a conocer a la nueva representante.