Piden que Salud verifique ventas de medicinas para Covid-19

El Gobierno ha considerado suministrar ivermectina como tratamiento al coronavirus, incluso algunas dependencias del Ministerio de Salud han adquirido este medicamento.

Este jueves, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso le envió una carta a la ministra de Salud pidiéndole que verifique los engaños respecto a los medicamentos que se ofrecen para tratar el Covid-19.

En redes sociales, circulan historias de personas que dicen haberse curado del Covid-19 al utilizar medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina. Algunas páginas de Facebook venden estos medicamentos y los ofrecen como milagrosos.

"Cada día son más testimonios de este medicamento que es un milagro de Dios. Cientos de recuperados por nuestra cuenta", se lee en uno de los anuncios que circulan en Facebook ofreciendo 25 tabletas de ivermectina por 200 quetzales.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no recomiendan el uso de estas drogas porque no existen estudios acerca de su efectividad contra el coronavirus.

La hidroxicloroquina, que sirve para tratar la malaria y el paludismo, se consigue en las principales cadenas de farmacias del país a precios de entre 100 y 166 quetzales, en presentaciones de 20 y 30 tabletas.

La ivermectina, que sirve para matar piojos y parásitos, tiene precios de entre 45 y 63 quetzales en las presentaciones de dos unidades. Ambos medicamentos son despachados en farmacias sin necesidad de presentar receta médica.

La ministra de Salud, Amelia Flores, ya ha hecho llamados a no automedicarse para tratar el Covid-19. "La ivermectina no la puede utilizar cualquier persona porque tiene contraindicaciones, por ello insisto en que no deben automedicarse", señaló Flores en julio.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso señala que también existen laboratorios que ofrecen pruebas de anticuerpos para detectar el coronavirus, a pesar de que el Ministerio de Salud ha señalado que no son efectivos.