Piloto de bus se sube al arriate y se pasa a otro carril en zona 7 (video)

El ayudante del bus se bajó para "hacerle un alto" a los carros que pasaban por ese carril.
Una imprudente maniobra de un piloto de bus quedó grabada en un sector de la zona 7.
Según un video publicado en redes sociales, el ayudante del bus se baja para hacer el alto en el carril que está del otro lado del arriate central.
Luego, el piloto del bus se sube al arriate y se cruza para incorporarse con total normalidad en el carril.
Las imágenes han causado indignación por lo peligroso que puede resultar este tipo de maniobras.
Mira aquí el video: