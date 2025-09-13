El piloto de un camión muere al caer a un barranco profundo en Jutiapa

El accidente se registró en la "vuelta del diablo", en Jalpatagua.
Por causas que se desconocen, el piloto de un vehículo de transporte pesado, perdió el control del mismo y cayó a un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad.
El hecho sucedió este viernes 12 de septiembre en la conocida "vuelta del diablo", ubicada en el municipio de Jalpatagua, del departamento de Jutiapa.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar de los hechos, donde localizaron al conductor sin signos vitales, en el interior de la cabina del automotor.
Posteriormente, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.