Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El piloto de un camión muere al caer a un barranco profundo en Jutiapa

  • Por Geber Osorio
12 de septiembre de 2025, 19:43
El piloto fue localizado sin vida en la cabina del camión. (Foto: Asonbomd)

El piloto fue localizado sin vida en la cabina del camión. (Foto: Asonbomd)

El accidente se registró en la "vuelta del diablo", en Jalpatagua.

OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al accidente en donde falleció un estudiante (video)

Por causas que se desconocen, el piloto de un vehículo de transporte pesado, perdió el control del mismo y cayó a un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad.

El hecho sucedió este viernes 12 de septiembre en la conocida "vuelta del diablo", ubicada en el municipio de Jalpatagua, del departamento de Jutiapa.

El accidente fue registrado en la "vuelta del diablo" de Jalpatagua, Jutiapa. (Foto: Asonbomd)
El accidente fue registrado en la "vuelta del diablo" de Jalpatagua, Jutiapa. (Foto: Asonbomd)

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar de los hechos, donde localizaron al conductor sin signos vitales, en el interior de la cabina del automotor.

Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que el piloto ya no contaba con signos vitales. (Foto: Asonbomd)
Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que el piloto ya no contaba con signos vitales. (Foto: Asonbomd)

Posteriormente, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias. (Foto: Asonbomd)
Se dio aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias. (Foto: Asonbomd)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar