El piloto de un camión muere al caer a un barranco profundo en Jutiapa

Por causas que se desconocen, el piloto de un vehículo de transporte pesado, perdió el control del mismo y cayó a un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad.

El hecho sucedió este viernes 12 de septiembre en la conocida "vuelta del diablo", ubicada en el municipio de Jalpatagua, del departamento de Jutiapa.

El accidente fue registrado en la "vuelta del diablo" de Jalpatagua, Jutiapa. (Foto: Asonbomd)

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar de los hechos, donde localizaron al conductor sin signos vitales, en el interior de la cabina del automotor.

Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que el piloto ya no contaba con signos vitales. (Foto: Asonbomd)

Posteriormente, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias. (Foto: Asonbomd)