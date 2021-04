Un piloto de tuc tuc se hizo viral en Youtube por conversar en inglés con un australiano llamado Cal Ford.

Cirilo, un conductor de Atitlán, tuvo una amena charla con el Youtuber, dedicado a mostrar sus viajes por el mundo.

En una publicación donde Ford describe un viaje en bus hacia Sololá, al arribar a Panajachel, se encuentra con el muchacho, quien lo lleva a su destino.

Al final del video quien lleva el control del medio de transporte le dice al australiano en inglés:

"Mucho gusto, cuántos días te quedarás aquí".

Cal le responde:

"No sé, ¿cuántos días debería quedarme? ... ¿para siempre? no me he decidido.

El guatemalteco le dice.

"Tengo un apartamento como Airbnb si quieres, ¿has usado Airbnb?, ¿es tu primera vez aquí?

Ford respondió:

Sí, es primera vez.

Cirilo le dice: ¿De dónde eres? y él contesta: australiano.

Pronto, Cal se despide de sus seguidores y del viaje.

MIRA EL VIDEO: