Pilotos de un avión graban a un supuesto ovni en Colombia

View this post on Instagram

OVNI es grabado en pleno vuelo desde la cabina del piloto de un avión comercial volando sobre Medellín, Colombia. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sigue nuestra página @chileufo para ver más contenido cada día. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Activa las notificaciones de nuestras publicaciones y comparte nuestro contenido. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ovni #medellincolombia #ovnis #ufos #medellincity #ufologia #flyingsaucer #extraterrestrials #ufology #anomalies #alienigenas #ancientaliens #fantasma #extraterrestre #creepyplaces #ufofiles #ufosighting #alienigena #extraterrestres #aliensarereal #alienabduction #anunnaki #disclosure #ufosightings #spaceship #unidentifiedflyingobject #extraterrestrial #fantasmas #spacecraft #ancientcivilization