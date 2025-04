¿Piqué y Clara Chía terminaron? La polémica alrededor de la famosa pareja

-

Fuertes rumores sobre una ruptura entre Piqué y Clara Chía resuenan en redes sociales.

Desde tempranas horas de este jueves 24 de abril, en redes sociales resonó el nombre de Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí, por el supuesto fin de su relación.

Incluso, algunos medios internacionales confirmaron dicha noticia asegurando que hay una fuerte tensión entre la pareja a raíz de una infidelidad del exfutbolista.

Foto: Infobae

"Me confirman que ha roto. Estoy indagando los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro", dijo la periodista Adriana Dorronso del medio Telecinco.

Fue a partir de sus declaraciones que la pareja se volvió tema de conversación en distintas plataformas; sin embargo, en las últimas horas esto ha sido desmentido por otro comunicador que ha seguido el tema desde hace varios meses.

Foto: Infobae

Se trata de Jordi Martin, español que dio a conocer la ruptura de Piqué y Shakira y durante varios meses ha seguido el hilo de la historia, sacando a luz detalles de la infidelidad que provocó el quiebre.

Él desmintió que el empresario y Clara Chía hayan terminado.

"Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja, me aseguran, que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura", dijo.

Foto: La Nación

Asimismo, el medio deportivo Marca confirmó que fuentes muy cercanas a Piqué indicaron que la relación de ambos sigue viva y que continúan normal con lo que tienen desde hace tres años.

Cabe recalcar que hasta el momento, ni el futbolista ni su pareja han salido a confirmar o desmentir la información que de nueva cuenta los mantiene en el ojo público.

*Con información de Infobae y TV Notas