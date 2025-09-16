Plazas disponibles en Petén: maestros deben presentar papelería

El 23 de septiembre vence el plazo para que maestros de Petén entreguen su papelería y participen en las convocatorias 32, 33 y 34.
Hasta el martes 23 de septiembre vence el plazo para que maestros del departamento de Petén presenten su papelería y puedan optar a una plaza, como parte de las convocatorias 32, 33 y 34.
Los docentes que completaron su registro en la plataforma web del Ministerio de Educación deben llevar su documentación en físico a las juntas receptoras.
"Se reciben las hojas de vida de los docentes que ya se inscribieron en el Sistema Nacional de Oposición, en cumplimiento con las convocatorias vigentes", informó María Elena Pérez, integrante del jurado de oposición.
En el caso de la cabecera departamental, se atiende de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la Escuela Normal Rural No. 5 Juan Edmundo Rosado Pinelo, de Santa Elena.
"Actualmente, existen espacios para párvulos, primaria y básicos; este proceso se realiza a nivel departamental", detalló Pérez.
Más sedes habilitadas en Petén
- San Benito: Coordinación, barrio 3 de Abril
- La Libertad: Instituto Básico por Cooperativa de Enseñanza, barrio El Centro
- San Francisco: Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura
- San Andrés: Coordinación Distrital
- Santa Ana: Escuela Oficial Mixta, barrio Buena Vista
- Dolores: Escuela Oficial Urbana Mixta, barrio El Centro
- San Luis: EOUM JM Profesor Adrián Pedro Ochaeta Trujillo, barrio Vista Hermosa
- Sayaxché: Coordinación Distrital
- Melchor de Mencos: Coordinación Distrital
- Poptún: Escuela Oficial Urbana Mixta, barrio El Mirador
- Las Cruces: Coordinación Distrital
- El Chal: Municipalidad
Acerca del renglón 011
Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, con cargo a este renglón se contrata a personal permanente.
Comprende las remuneraciones en forma de sueldo a los funcionarios, empleados, trabajadores estatales, cuyos cargos aparecen detallados en los presupuestos.