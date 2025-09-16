Plazas disponibles en Petén: maestros deben presentar papelería

-

El 23 de septiembre vence el plazo para que maestros de Petén entreguen su papelería y participen en las convocatorias 32, 33 y 34.

Hasta el martes 23 de septiembre vence el plazo para que maestros del departamento de Petén presenten su papelería y puedan optar a una plaza, como parte de las convocatorias 32, 33 y 34.

Los docentes que completaron su registro en la plataforma web del Ministerio de Educación deben llevar su documentación en físico a las juntas receptoras.

La papelería se recibe de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

"Se reciben las hojas de vida de los docentes que ya se inscribieron en el Sistema Nacional de Oposición, en cumplimiento con las convocatorias vigentes", informó María Elena Pérez, integrante del jurado de oposición.

Se habilitaron varias sedes en los municipios peteneros para entregar los documentos en físico. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

En el caso de la cabecera departamental, se atiende de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la Escuela Normal Rural No. 5 Juan Edmundo Rosado Pinelo, de Santa Elena.

"Actualmente, existen espacios para párvulos, primaria y básicos; este proceso se realiza a nivel departamental", detalló Pérez.

Maestros entregan documentación en la sede de la Escuela Normal de Santa Elena, Flores, Petén. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Más sedes habilitadas en Petén

San Benito: Coordinación, barrio 3 de Abril

La Libertad: Instituto Básico por Cooperativa de Enseñanza, barrio El Centro

San Francisco: Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura

San Andrés: Coordinación Distrital

Santa Ana: Escuela Oficial Mixta, barrio Buena Vista

Dolores: Escuela Oficial Urbana Mixta, barrio El Centro

San Luis: EOUM JM Profesor Adrián Pedro Ochaeta Trujillo, barrio Vista Hermosa

Sayaxché: Coordinación Distrital

Melchor de Mencos: Coordinación Distrital

Poptún: Escuela Oficial Urbana Mixta, barrio El Mirador

Las Cruces: Coordinación Distrital

El Chal: Municipalidad

Esperan que más docentes se presenten a dejar su papelería. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Acerca del renglón 011

Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, con cargo a este renglón se contrata a personal permanente.

Comprende las remuneraciones en forma de sueldo a los funcionarios, empleados, trabajadores estatales, cuyos cargos aparecen detallados en los presupuestos.