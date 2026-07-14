PNC acusado de homicidio y asalto se fuga de prisión

El agente habría participado en un asalto a una caja rural.
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Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), procesado por homicidio y asalto a mano armada, escapó de la cárcel preventiva para hombres de Jalapa.
La fuga fue descubierta ayer, por la mañana, durante el conteo rutinario de privados de libertad.
Se trata de José Luis Montecinos Arreaza, de 37 años, quien enfrenta proceso penal por el homicidio de Carlos Martínez Sandoval y por su presunta participación en el asalto a una caja rural ocurrido el 22 de mayo de este año en la calzada Juan José Bonilla, zona 2, barrio San Francisco.
Tras confirmarse la evasión, agentes de la Comisaría 22 desplegaron un operativo para localizar y recapturar al fugitivo, considerado de alta peligrosidad; sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos.
El Ministerio Público quedó a cargo de las investigaciones para establecer cómo se produjo la fuga y determinar posibles responsabilidades, se informó.
Las autoridades solicitaron a la población que, en caso de tener información sobre el paradero del prófugo, la comunique de inmediato a cualquier sede policial o de forma anónima a través del teléfono 110 de la PNC.