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¡Se salva! Comerciantes retienen a presunto ladrón en la Atanasio Tzul (video)

  • Por Geber Osorio
03 de agosto de 2026, 13:54
Ciudad de Guatemala
El individuo habría sido sorprendido cuando roba un vehículo. (Foto: iStock)

El individuo habría sido sorprendido cuando roba un vehículo. (Foto: iStock)

Los vendedores del sector habrían sorprendido a un hombre cuando se robaba un vehículo.

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Un presunto ladrón fue retenido por comerciantes en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle de la zona 8, en la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte preliminar, los vendedores sorprendieron a este hombre cuando aparentemente se estaba robando una motocicleta.

El presunto delincuente fue amarrado a un poste. (Foto: Redes sociales)
El presunto delincuente fue amarrado a un poste. (Foto: Redes sociales)

Debido a la multitud, el individuo no logró escapar y fue agredido por los comerciantes, quienes lo amarraron a un poste en la vía pública, en donde presuntamente lo querían quemar.

Además, junto a él colocaron un cartón con la siguiente frase: "Por ladrón, me robé una moto".

Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó al lugar y evitaron que el retenido fuera agredido. Posteriormente, lo trasladaron a una comisaría para resolver su situación legal.

Los comerciantes se molestaron e indicaban que luego este hombre iba a salir libre. Mientras que, el presunto delincuente negaba haber cometido hechos delictivos.

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