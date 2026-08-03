¡Otro temblor! Sismo de 4.1 es sensible esta tarde en el territorio guatemalteco

Un tercer sismo ha sido reportado este primer lunes de agosto.
OTRAS NOTICIAS: Nuevo temblor sorprende a guatemaltecos esta mañana de lunes
Un nuevo temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 13:39 horas de este lunes 3 de agosto.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.1.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y la profundidad del mismo ocurrió a 24 kilómetros, según el Insivumeh.
La madruga de este lunes se registró un primer sismo de magnitud 4.3 también con epicentro en el océano Pacífico.
Un segundo movimiento telúrico fue reportado durante la mañana con magnitud de 3.1, este con epicentro en el departamento de Escuintla.